В 2017/18 МГ Канада расширит площадь сева канолы
Согласно прогнозам аналитиков Oil World, в 2017/18 МГ посевная площадь под канолой в Канаде увеличится на 0,4 млн. га (на 5%) в сравнении с показателем текущего сезона, что при благоприятных погодных условиях позволит собрать урожай масличной на уровне 20 млн. тонн.
Ожидаемое расширение площади сева канолы объясняется более высокой рентабельностью ее производства в сравнении с пшеницей и другими культурами. В то же время, аналитики уточняют, что озвученная оценка является предварительной, и итоговая посевная площадь под масличной будет зависеть от дальнейшего развития ценовой ситуации в данном сегменте.
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