В декабре отгрузки соевых бобов из США повысились, соевого масла и шрота – сократились
Согласно данным аналитиков Oil World, по итогам декабря 2016 г. США поставили на мировой рынок 7,93 млн. тонн соевых бобов против 6,81 млн. тонн за аналогичный месяц годом ранее. В то же время отгрузки соевого масла и шрота в отчетном месяце несколько сократились – до 107 (146) тыс. тонн и 840 (971) тыс. тонн соответственно.
В целом по итогам 2016 г. США стали ведущим мировым экспортером соевых бобов, поставив на внешние рынки рекордные 57,7 млн. тонн масличной против 48,1 млн. тонн годом ранее. При этом традиционным покупателем американской масличной являлся Китай – 62% от общего объема экспорта.
Отгрузки соевого масла из США по итогам года возросли до 1 млн. тонн против 963 тыс. тонн в 2015 г. Экспорт соевого шрота снизился и составил 10,6 (11,5) млн. тонн на фоне высокого внутреннего потребления продукции в стране.
Вместе с тем, по прогнозам аналитиков, в 2017 г. США уступят мировое лидерство в экспорте соевых бобов Бразилии, где ожидается рекордный урожай масличной. При этом Китай в т.г. также будет отдавать предпочтение импорту бразильской сои.
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