Агроновости

14:42 Источник: АПК-Информ Просмотров: 72

Казахстан может стать мировым лидером по экспорту чечевицы

Казахстан в 2017 г. может войти в число мировых лидеров по экспорту чечевицы. Об этом заявил первый вице-министр сельского хозяйства РК Кайрат Айтуганов, сообщило 9 февраля ИА Казинформ.

«Открываются новые рынки для экспорта именно казахстанской продукции, особенно растениеводческой. Сегодня перспективным направлением, о котором мы говорили в программе агропромышленного комплекса, являются именно масличные культуры. Поэтому не только на пшеницу надо обращать внимание, но и на экспорт масличных культур, особенно на экспорт продукции переработки», – сказал К. Айтуганов.

Вице-министр отметил, что необходимо увеличить площадь бобовых культур (чечевица, нут), так как производство и экспорт чечевицы более выгоден.

«Если в т.г мы засеем чечевицей порядка 200 тыс. га, то Казахстан займет 5 место в мире по посевам чечевицы и по экспорту – 4 место в мире. Сегодня Канада производит самый большой объем чечевицы, из них 60% она экспортирует в такие страны, как Индия и Пакистан» – подчеркнул К.Айтуганов.

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