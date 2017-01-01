В 2017 году урожай зерновых в России превысит 100 млн. тонн - Минсельхоз
В 2017 г. валовой сбор зерна в России должен превысить 100 млн. тонн. Такое мнение 9 февраля в Москве высказал журналистам директор департамента регулирования рынков АПК Минсельхоза РФ Владимир Волик, сообщило агентство ТАСС.
При этом чиновник отказался озвучивать более точный прогноз, отметив, что «свою оценку сначала должны дать растениеводы».
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