Япония закупила более 100 тыс. тонн пшеницы
По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера Япония закупила, как и планировалось, 111,52 тыс. тонн мукомольной пшеницы происхождением из США, Канады и Австралии.
Как уточняется, американская пшеница разных сортов в объеме 65,06 тыс. тонн должна быть поставлена импортеру в период с 21 марта по 20 апреля т.г., 24,35 тыс. тонн канадской западной краснозерной зерновой с минимальным содержанием протеина 13,5% – с 21 апреля по 20 мая и 22,12 тыс. тонн австралийской стандартной западной белозерной пшеницы – в апреле.
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