Агроновости

16:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 85

Южная Корея проведет тендер на закупку кукурузы

По информации операторов рынка, южнокорейская компания Major Feedmill Group (MFG) объявила о проведении тендера на импорт 140 тыс. тонн кукурузы произвольного происхождения.

Сроки поставки зерновой импортеру на данный момент не уточняются.

Напомним, что на предыдущем тендере страна законтрактовала 60 тыс. тонн желтой кукурузы произвольного происхождения по цене $195,9 за тонну C&F.

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