В IV квартале 2016 года экспорт масла и шрота канолы из Канады стал рекордным
В IV квартале 2016 г. отгрузки масла и шрота канолы из Канады достигли рекордных уровней за счет максимальных для указанного периода объемов переработки масличной в стране.
В частности, экспорт масла в октябре-декабре составил 808 тыс. тонн против 754 тыс. тонн за аналогичный период годом ранее. Ключевыми покупателями продукции стали США – 503 (381) тыс. тонн, Китай – 223 (244) тыс. тонн, Южная Корея – 38 (45) тыс. тонн и Мексика – 15 (22) тыс. тонн.
Поставки шрота канолы на внешние рынки в отчетный период составили 1,15 (1,07) млн. тонн, из которых 0,95 (0,98) млн. тонн было отгружено в США. Кроме того, объем экспорта продукции в Китай достиг 151 (0) тыс. тонн, что стало максимальным показателем за последние 6 лет.
Всего по итогам 2016 г. Канада поставила на мировой рынок 2,9 (2,6) тыс. тонн масла канолы. Экспорт шрота достиг 4,4 (3,8) млн. тонн, при этом его отгрузки в Китай составили 0,66 млн. тонн против лишь 21 тыс. тонн, импортированных совокупно за три предыдущих года.
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