Агроновости

18:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 74

Египет: запасов пшеницы достаточно для удовлетворения 4-месячной потребности

Имеющихся в настоящее время стратегических запасов пшеницы в Египте достаточно для удовлетворения внутренних потребностей в зерновой в течение четырех месяцев. Об этом 9 февраля заявил министр снабжения Египта Mohamed Ali, сообщило агентство MENA.

Напомним, что 4 января сообщалось о запасах пшеницы в стране, достаточных для удовлетворения спроса в течение пяти месяцев.

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