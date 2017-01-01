Агроновости

17:37 Источник: АПК-Информ Просмотров: 81

Покупатели российского подсолнечного шрота повысили цены

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе покупатели подсолнечного шрота в портах России повысили цены спроса на продукт, поясняя это соответствующим ценовым трендом на мировом рынке.

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