Агроновости

11:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 116

USDA вновь повысило прогноз мирового производства кукурузы в 2016/17 МГ

Аналитики USDA в своем февральском отчете незначительно повысили прогноз мирового урожая кукурузы в 2016/17 МГ – до 1,04 млрд. тонн против 1,038 млрд. тонн, ожидавшихся ранее, что, также на 79,5 млн. тонн превосходит результат прошлого сезона.

Повышательная корректировка прогноза производства затронула Мексику – до 26 (24,5; 26) млн. тонн и Украину – до 28 (27; 23,3) млн. тонн. В то же время для ЕС оценка была понижена до 60,3 (60,7; 58,4) млн. тонн.

Прогноз мирового экспорта кукурузы был повышен до 143,05 (142,05; 144,9) млн. тонн. Данная оценка была пересмотрена для Канады – 1 (0,7; 1,76) млн. тонн и Украины – 18,7 (18; 16,6) млн. тонн.

Оценка мировых конечных запасов зерновой в 2016/17 МГ была снижена до 217,56 (220,9; 210,4) млн. тонн. При этом оценка данного показателя снижена для Китая – до 102,3 (106,3; 110,8) млн. тонн и ЕС – до 4,7 (5,02; 6,6) млн. тонн. В то же время для Канады, Ирана, Мексики и США прогноз запасов был повышен.

Мировое потребление зерновой ожидается аналитиками на уровне 1,033 (1,027; 0,96) млрд. тонн.

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