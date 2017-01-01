На украинском экспортном рынке выросли цены на фуражную пшеницу

11:49 Источник: АПК-Информ Просмотров: 120

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке фуражной пшеницы (базис FOB) отмечался повышательный ценовой тренд, который, по мнению участников рынка, вызван увеличением спроса на зерновую со стороны импортеров (в частности, Индии).

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