На украинском экспортном рынке выросли цены на фуражную пшеницу
По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском экспортном рынке фуражной пшеницы (базис FOB) отмечался повышательный ценовой тренд, который, по мнению участников рынка, вызван увеличением спроса на зерновую со стороны импортеров (в частности, Индии).
Статья доступна только следующим группам пользователей:
- Подписчики журнала "АПК-Информ"
- Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"
- Подписчики AWR
- Подписчики журнала "Агродень"
- Подписчики "АПК-Стат"
Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть
-
В Украине продолжают расти цены на пшеничную муку
13:21
-
В портах Украины продолжается рост цен на фуражный ячмень
3 февраля, 16:58
-
Перерабатывающие предприятия Украины повысили цены на муку
3 февраля, 16:34
-
На экспортном рынке Украины выросли цены на ячмень
3 февраля, 11:14
-
В Украине продолжают расти цены на пшеничную муку
26 января, 18:00