Агроновости

12:19 Источник: АПК-Информ Просмотров: 99

Оценка валового сбора сои в мире в 2016/17 МГ снижена за счет Аргентины - USDA

В своем февральском месячном отчете аналитики USDA понизили оценку мирового производства сои в 2016/17 МГ - на 1,23 млн. тонн до 336,6 млн. тонн, что, однако, по-прежнему является рекордным результатом и на 23,7 млн. тонн превосходит показатель предыдущего сезона.

Понижательная корректировка прогноза была сделана, главным образом, за счет Аргентины – до 55,5 (57; 56,8) млн. тонн.

Прогноз мирового экспорта масличной, в свою очередь, был повышен до 140,11 (139,9; 132,3) млн. тонн. При этом корректировка не затронула ключевые страны-экспортеры соевых бобов.

Оценка конечных запасов масличной составила 80,38 млн. тонн против 82,32 млн. тонн, ожидавшихся ранее и 77,2 млн. тонн в 2015/16 МГ. Данный показатель был снижен также за счет Аргентины – до 29,7 (31,8; 31,95) млн. тонн.

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