Кыргызстан в 2016 году увеличил площадь сева сахарной свеклы
В Кыргызстане в минувшем году были увеличены посевные площади сахарной свеклы. Об этом заявила заведующая отделом сводных работ и распространения статистической информации Национального статистического комитета КР Чинара Турдубаева, сообщило 10 февраля агентство КирТАГ.
«Рост в производстве пищевых продуктов на 47,6% обусловлен в основном выпуском сахара-песка. В прошлом году был собран большой урожай сахарной свеклы, урожайность которой выросла в два раза: с 360 ц/га в 2015 г. до 670 ц/га в 2016 г.», – сказала она.
По словам Ч.Турдубаевой, увеличение валового сбора сахарной свеклы обусловлено тем, что в прошедшем году четыре района Таласской области начали сеять данный вид продукции. Кроме того, хозяйства страны использовали новые сорта сахарной свеклы, что способствовало росту урожайности.
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