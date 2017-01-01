Цены спроса на российский подсолнечник снизились

12:35 Источник: АПК-Информ Просмотров: 99

В ходе мониторинга, проводимого ИА «АПК-Информ» участники российского рынка семян подсолнечника на текущей неделе сообщали о снижении цен в ряде регионов страны, обусловленном соответствующей тенденцией на рынке продуктов переработки масличной.

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