Агроновости

13:05 Источник: АПК-Информ Просмотров: 88

Китай: импорт сои в январе стал максимальным за последние 7 лет

Согласно официальным данным таможенной статистики, по итогам января т.г. импорт соевых бобов в Китай достиг 7,66 млн. тонн, что на 35% превышает результат аналогичного месяца годом ранее и является максимальным месячным показателем, начиная с 2010 г., сообщает Reuters.

Как уточняется, столь существенный объем импорта масличной обусловлен прибытием в страну нескольких крупных партий масличной, которые изначально предполагались к поставке в декабре 2016 г., а также высоким спросом на продукцию со стороны переработчиков.

По прогнозам консультантов компании JC Intelligence Co (JCI), в ближайшие несколько месяцев импорт масличной в Китай сохранится на высоком уровне, превышающим показатели прошлого года, что будет обусловлено высокой маржой переработчиков соевых бобов.

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