Агроновости

13:21 Источник: АПК-Информ Просмотров: 86

В Украине продолжают расти цены на пшеничную муку

Согласно данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на украинском рынке пшеничной муки сохраняется тенденция роста отпускных цен, обусловленная увеличением затрат на производство мукомольной продукции.

Статья доступна только следующим группам пользователей:

  • Подписчики журнала "АПК-Информ"
  • Подписчики ежедневника "Новости агрорынка"
  • Подписчики AWR
  • Подписчики журнала "Агродень"
  • Подписчики "АПК-Стат"

Пожалуйста, войдите чтобы ее увидеть

Похожие статьи