Еврокомиссия повысила прогноз конечных запасов кукурузы в ЕС и снизила – ячменя
Эксперты Еврокомиссии в своем обновленном месячном отчете пересмотрели в сторону повышения прогноз конечных запасов кукурузы в ЕС в 2016/17 МГ - до 10,16 млн. тонн против 9,95 млн. тонн, озвучивавшихся ранее, сообщает Reuters.
В свою очередь, оценка экспорта зерновой из стран Евросоюза была снижена до 2,2 (2,7) млн. тонн, импорта – до 13,7 (14) млн. тонн.
Прогноз конечных запасов ячменя был снижен до 9,5 (9,8) млн. тонн, главным образом, за счет повышения оценки его потребления в фуражных целях - до 39,4 (39,1) млн. тонн.
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