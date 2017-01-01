ВВП Кыргызстана в январе 2017 года вырос почти на 8%
В Кыргызстане по итогам января т.г. ВВП составил около 24 млрд. сомов, что на 7,9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Об этом заявила заведующая отделом сводных работ и распространения статистической информации Национального статистического комитета КР Чинара Турдубаева, сообщило 10 февраля агентство КирТАГ.
По ее словам, росту экономики страны способствовало в т.ч. увеличение объемов производства агропродукции.
«Наибольшая доля ВВП пришлась на отрасли, оказывающие услуги, которые в общем объеме составили около 49%, доля промышленности – 23%, сельского хозяйства – 9%», – добавила Ч.Турдубаева.
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