Агроновости

14:37 Источник: АПК-Информ Просмотров: 78

Прогноз мирового производства пшеницы в 2016/17 МГ понижен – USDA

Согласно обновленному отчету аналитиков USDA мировое производство пшеницы в 2016/17 МГ составит 748,24 млн. тонн против 752,69 млн. тонн, озвученных в январе и 735,59 млн. тонн по итогам предыдущего сезона.

Понижательная корректировка прогноза, в частности, была сделана для Индии – до 87 (90; 86,53) млн. тонн, Украины – до 26,8 (27; 27,27) млн. тонн, Казахстана – до 15 (16,5; 13,75) млн. тонн и Турции – до 17,25 (17,5; 19,5) млн. тонн. В то же время, валовой сбор пшеницы в ЕС прогнозируется на уровне 144,86 млн. тонн против 144,32 млн. тонн, ожидавшихся в январе, и 160 млн. тонн сезоном ранее.

Оценка мирового экспорта зерновой (включая продукты переработки), в свою очередь, была несколько повышена – до 178,3 (177,01; 172,07) млн. тонн. Указанная корректировка затронула Украину, Аргентину и США, тогда как для России и Казахстана показатель был понижен.

Оценка конечных мировых запасов пшеницы была снижена до 248,6 (253,3; 240,8) млн. тонн. Понижательная корректировка была сделана для Китая – 111,09 (111,6; 97,04) млн. тонн, Индии – 8 (11; 14,5) млн. тонн и США – 31 (32,3; 26,6) млн. тонн.

Мировое потребление зерновой в 2016/17 МГ оценивается аналитиками в 740,4 (739,9; 712,3) млн. тонн.

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