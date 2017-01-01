Агросектор является ключевым направлением для Кыргызстана в процессе экономической интеграции в ЕАЭС – Жээнбеков
Аграрный сектор является ключевым направлением в процессе экономической интеграции Кыргызстана в Евразийский экономический союз. Об этом заявил премьер-министр Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании правительства, сообщила 9 февраля пресс-служба ведомства.
По его словам, Министерство сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации должно четко планировать какой объем сырья будет переработан на отечественных предприятиях и в дальнейшем экспортирован в зарубежные страны.
«Перед каждой областью стоят конкретные задачи по срокам строительства и запуску новых производственных предприятий. Задачей правительства на 2017 г. в аграрном секторе является повышение урожайности, валового сбора и существенное увеличение экспорта переработанной продукции сельского хозяйства», – подчеркнул С.Жээнбеков, добавив, что реализация данных задач направлена на обеспечение продовольственной безопасности страны и улучшение благосостояния населения.
В свою очередь министр сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Нурбек Мурашев сообщил, что ведомством при подготовке к проведению весенне-полевых работ приняты во внимание особенности всех регионов страны по выращиванию сельскохозяйственных культур.
По его словам, в регионах созданы оперативные штабы и разработана новая структура посевных площадей, ориентированная на рынки ЕАЭС.
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