Агроновости

15:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 50

Бразилия: прогноз урожая кукурузы сафринха повышен

Аналитики Conab повысили прогноз урожая кукурузы сафринха в Бразилии в текущем сезоне на 2,5 млн. тонн - до 58,59 млн. тонн, что на 44% превзойдет показатель прошлого МГ, сообщает Agrimoney.

Повышательная корректировка прогноза сделана с учетом ожидаемого роста урожайности зерновой на фоне благоприятных погодных условий, а также расширения площади сева культуры. При этом уточняется, что в ключевых центрально-западных регионах кукурузного пояса Бразилии зерновой уже засеяно 10% от запланированных площадей. Как ожидается, сев кукурузы в стране будет завершен к середине марта.

Общий валовой сбор бразильской кукурузы в 2016/17 МГ, по оценкам аналитиков, ожидается на уровне 87,4 млн. тонн против 84,5 млн. тонн, прогнозировавшихся ранее. В то же время, согласно прогнозу экспертов бюро USDA в Бразилии, данный показатель составит 84 млн. тонн.

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