Бразилия: прогноз урожая кукурузы сафринха повышен
Аналитики Conab повысили прогноз урожая кукурузы сафринха в Бразилии в текущем сезоне на 2,5 млн. тонн - до 58,59 млн. тонн, что на 44% превзойдет показатель прошлого МГ, сообщает Agrimoney.
Повышательная корректировка прогноза сделана с учетом ожидаемого роста урожайности зерновой на фоне благоприятных погодных условий, а также расширения площади сева культуры. При этом уточняется, что в ключевых центрально-западных регионах кукурузного пояса Бразилии зерновой уже засеяно 10% от запланированных площадей. Как ожидается, сев кукурузы в стране будет завершен к середине марта.
Общий валовой сбор бразильской кукурузы в 2016/17 МГ, по оценкам аналитиков, ожидается на уровне 87,4 млн. тонн против 84,5 млн. тонн, прогнозировавшихся ранее. В то же время, согласно прогнозу экспертов бюро USDA в Бразилии, данный показатель составит 84 млн. тонн.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Казахстан сократит посевные площади зерновых культур более чем на 2 млн. га
Вчера, 12:34
-
В 2017 году урожай зерновых в России превысит 100 млн. тонн - Минсельхоз
Вчера, 12:17
-
Условия перезимовки озимых культур в Курганской области не вызывают опасений
Вчера, 10:42
-
В 2017/18 МГ урожай пшеницы в Иране сократится
8 февраля, 15:07
-
Условия перезимовки озимых в Ульяновской области оцениваются как удовлетворительные
8 февраля, 10:42
-
В 2016/17 МГ производство кукурузы в ЮАР увеличится почти на 60%
7 февраля, 17:34
-
Урожай пшеницы в Аргентине в 2016/17 МГ возрос почти на 4 млн. тонн
7 февраля, 16:46