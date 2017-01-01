Агроновости

16:13 Источник: АПК-Информ Просмотров: 20

В Казахстане сохраняется низкая торгово-закупочная активность в секторе пшеничной муки

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в Казахстане продолжилось снижение торгово-закупочной активности в сегменте пшеничной муки, что было обусловлено, прежде всего низким спросом со стороны основных импортеров.

«Отгрузки казахстанской муки в Афганистан и Узбекистан, после ноябрьских-декабрьских рекордных показателей ноября-декабря, в январе резко снизились - более чем на 50%. Так, согласно оперативным данным, в январе совокупный объем экспорта пшеница и муки (в зерновом эквиваленте) снизился до 317 тыс. тонн против 518 тыс. тонн, отгруженных в декабре. Снизились за прошедший месяц и цены отгружаемой продукции - на $10-15 за тонну. На фоне этого казахстанские мукомолы приостановили производство и покупку зерна на внутреннем рынке. Такие же тенденциия сохраняются и в начале февраля», - прокомментировал для ИА «АПК-Информ» сложившуюся ситуацию учредитель ГК «Северное зерно» Евгений Карабанов.

Отметим также, что по состоянию на 10 февраля, цены предложения на пшеничную муку с поставкой в Афганистан фиксируются в пределах 185-195 USD/т DAP, при этом, цены спроса на готовую продукцию со стороны потребителей составляют 180 USD/т.

Более подробную информацию о состоянии казахстанского рынка зерновых культур и продуктов переработки читайте в еженедельных выпусках информационно-аналитического журнала «АПК-Информ СНГ».

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