На российском экспортном рынке выросли цены на продовольственную пшеницу

17:16 Источник: АПК-Информ Просмотров: 114

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе на российском экспортном рынке продовольственной пшеницы (базис FOB) в портах Черного моря фиксировался рост цен на зерновую, обусловленный конъюнктурой мирового рынка, а также активизацией спроса со стороны импортёров.

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