Агроновости

18:00 Источник: АПК-Информ Просмотров: 102

Южная Корея провела тендер на закупку фуражных зерновых

По информации операторов рынка, в рамках проведенного тендера южнокорейская компания NOFI законтрактовала 210 тыс. тонн кукурузы и 67 тыс. тонн фуражной пшеницы произвольного происхождения.

Все зерно запланировано на поставку в мае-июне т.г., при этом цены закупленной продукции не уточняются.

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