Агроновости

13:31 Источник: АПК-Информ Просмотров: 100

За три года Египет планирует увеличить производство пшеницы до 10 млн. тонн

В течение ближайших трех лет Египет намерен нарастить валовой сбор пшеницы с нынешних 8 млн. до 10 млн. тонн. Об этом 11 февраля заявил министр сельского хозяйства страны, передает Reuters.

Как уточняется, достичь указанной цели планируется за счет как расширения посевных площадей под культурой, так и роста ее урожайности.

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