Агроновости

12:15 Источник: АПК-Информ Просмотров: 94

Бразилия: в 2016/17 МГ импорт пшеницы из США будет максимальным за последние три сезона

Аналитики бюро USDA в Бразилии прогнозируют, что в 2016/17 МГ страна импортирует порядка 1,3 млн. тонн пшеницы из США, что станет максимальным показателем, начиная с 2013/14 МГ и является вторым по величине результатом за последние 30 лет, сообщает Agrimoney. Кроме того, прогнозируемый показатель в 3 раза превышает результат сезоном ранее.

Как уточняется, несмотря на достаточно высокий урожай пшеницы в стране, спрос на высококачественные сорта зерновой, в особенности американского происхождения, остается высоким. В связи с этим активизация закупок Бразилией пшеницы из США началась с конца 2016 г. Так, в октябре-декабре страна законтрактовала 658,6 тыс. тонн американской зерновой.

Всего, в 2016/17 МГ, по прогнозам аналитиков, Бразилия импортирует 6,5 млн. тонн пшеницы, что на 245 тыс. тонн уступает результату сезоном ранее и на 0,2 млн. тонн - официальной оценке USDA.

Потребление зерновой в Бразилии в 2016/17 МГ, по оценкам аналитиков бюро, возрастет на 1,5 млн. тонн в год - до 11,1 млн. тонн, главным образом, за счет роста спроса на фуражную пшеницу.

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