Агроновости

12:46 Источник: АПК-Информ Просмотров: 101

С апреля Индия ужесточает требования к ввозимому зерну

С 1 апреля т.г. Индия вводит новые фитосанитарные требования по обеззараживанию поставляемых в страну зерновых и зернобобовых культур. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

«С указанной даты все ввозимые в Индию зерновые и зернобобовые культуры должны быть обязательно обработаны метилбромидом при минимальной температуре +210°C, экспозиции в 24 ч и концентрации действующего вещества 32 г/куб. м», - уточняется в сообщении.

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