Агроновости

14:34 Источник: АПК-Информ Просмотров: 73

Запасов пшеницы в Йемене достаточно для удовлетворения спроса лишь до конца марта

Согласно отчету специалистов FAO ООН, имеющихся в Йемене запасов пшеницы достаточно для удовлетворения потребностей населения до конца марта, сообщает Reuters.

Как уточняется в докладе, продовольственный кризис в стране в результате истощения экономики продолжающимися военными действиями на территории Йемена достиг более серьезного уровня, чем предполагалось ранее, и если помощь стране не будет оказана незамедлительно, в 2017 г. ситуация может стать критической. При этом подчеркивается, что в настоящее время процесс заключения сделок местными трейдерами на поставку импортной зерновой фактически приостановился ввиду кризиса в Центральном банке Йемена.

Напомним, что 30 января т.г. эксперты FAO заявляли о запасах пшеницы в стране, достаточных для удовлетворения спроса в течение 3 месяцев.

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