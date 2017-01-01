Минсельхозпрод Беларуси намерен разработать единую систему учета сельхозтехники
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси планирует разработать единую систему учета сельхозтехники. Об этом 12 февраля заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Леонид Маринич, сообщило агентство БЕЛТА.
«Нужно разработать единую систему учета сельхозтехники и методику ее контроля. Мы уже расширяем программу мониторинга и будем собирать данные в электронном виде о всей сельхозтехнике, которая числится в организациях», – сказал он.
По словам министра, информация о количестве и техническом состоянии сельхозтехники будет доступна на сайте Минсельхозпрода.
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