Агроновости

13:01 Источник: АПК-Информ Просмотров: 82

Минсельхозпрод Беларуси намерен разработать единую систему учета сельхозтехники

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Беларуси планирует разработать единую систему учета сельхозтехники. Об этом 12 февраля заявил первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РБ Леонид Маринич, сообщило агентство БЕЛТА.

«Нужно разработать единую систему учета сельхозтехники и методику ее контроля. Мы уже расширяем программу мониторинга и будем собирать данные в электронном виде о всей сельхозтехнике, которая числится в организациях», – сказал он.

По словам министра, информация о количестве и техническом состоянии сельхозтехники будет доступна на сайте Минсельхозпрода.

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