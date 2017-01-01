Агроновости

11:59 Источник: АПК-Информ Просмотров: 145

Заявки на участие в Middle East Grain Congress принимаются до 16 февраля

ИА «АПК-Информ» продолжает подготовку к проведению Третьей международной конференции Middle East Grain Congress, которая состоится 25 февраля 2017 года, г. Дубай.

Спонсором конференции выступили компании Sea Trade Group и AGA Partners. Инновационный спонсор – компания MYCO Solutions.

В настоящее время свое участие в мероприятии уже подтвердили порядка 200 делегатов из Египта, Индии, Ирана, Иордании, Пакистана, ОАЭ, Сингапура, Украины и стран Причерноморья и др.

Организаторы обращают ваше внимание, что заявки на участие в мероприятии принимаются до 16 февраля включительно!

Успейте стать участником конференции!

Подробную информацию об условиях участия в конференции, спонсорстве и выступлении с докладом предоставляет служба маркетинга ИА «АПК-Информ»:

+380964102934, +380 562 321595 вн.111 – Элеонора Ширяева

[email protected]

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