В сезоне-2015/16 ЮАР сократила производство кукурузы на 21%
Согласно последнему отчету аналитиков Национального комитета по оценке урожая ЮАР (CEC), в 2016 г. производство кукурузы в стране составило 7,78 млн. тонн, что на 3% выше предыдущей оценки экспертов, но на 21% уступает показателю годом ранее, сообщает Agriorbit.
Что касается перспектив урожая зерновой в т.г., то аналитики отмечают, что в настоящее время посевы в ключевых регионах производства кукурузы в ЮАР находятся в хорошем состоянии, которое может еще улучшиться в результате ожидаемых в ближайшие несколько недель дождей.
Таким образом, если погодные условия останутся хорошими до конца сезона, специалисты центра прогнозируют, что в 2016/17 МГ аграрии ЮАР смогут собрать не менее 11,9 млн. тонн кукурузы. В то же время, официальная оценка USDA указанного показателя на данный момент составляет 13 млн. тонн.
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