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13:16 Источник: АПК-Информ Просмотров: 87

Минсельхоз России не видит проблемы дефицита качественного продовольственного зерна

Минсельхоз России не видит проблемы дефицита качественного продовольственного зерна в РФ. Об этом 13 февраля в ходе совещания в Совете Федерации заявил глава департамента регулирования рынков АПК министерства Владимир Волик, сообщило агентство «Прайм».

Как отметил чиновник, по оценкам министерства, переходящие запасы продовольственной пшеницы в России в конце сезона составят порядка 16 млн. тонн. «Безусловно, там большая часть будет зерна 4 класса, и когда мы раскладываем из статистики, в принципе, ее по стране должно бы хватить», - считает В.Волик.

Вместе с тем, по его мнению, данная проблема все же может иметь место в отдельных регионах

«Когда мы смотрим по отдельным регионам, действительно есть перекосы. Большая часть качественной пшеницы - в Сибири. Тот дефицит, который потенциально может быть - я бы не сказал, что он в явном виде существует, потому что регионы нам все-таки это не подтверждают. Но с точки зрения платежеспособного спроса, с точки зрения покрытия этого потенциального дефицита, мне кажется, у нас внутренние перевозки по стране очень сильно ограничены», - заключил директор департамента.

В свою очередь, замглавы Минсельхоза РФ Евгений Громыко признал, что в России наблюдается снижение качества зерна.

«С момента исчезновения хлебной инспекции мы видим скатывание вниз по этим показателям, а именно - по качеству производства зерна. Бизнес выбирает то, что можно продать - продается 4 класс. Констатируем факт сегодня: качество зерна ухудшилось. Должна работать фундаментальная наука. Сегодня большие стимулы производить высококачественное зерно у аграриев отсутствуют, поэтому стимулы должны появиться у государства», - указал Е.Громыко.

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