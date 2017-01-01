Агроновости

14:50 Источник: АПК-Информ Просмотров: 87

Снижение курса рубля не позволит России в полном объеме реализовать потенциал экспорта зерна - эксперт

Снижение курса рубля не позволит России в текущем сезоне в полном объеме реализовать потенциал экспорта зерна и может привести к обвалу цен на внутреннем рынке. Такое мнение 13 февраля в ходе совещания в Совете Федерации РФ высказал вице-президент Российского зернового союза Александр Корбут, сообщило агентство «Финмаркет».

«Я не верю, что в этом сельхозгоду мы вывезем 38,5-39 млн. тонн зерна, если курс доллара США в ближайшие месяцы не удержится на уровне 63-64 руб. Нас ожидает объем экспорта на уровне прошлого года (33,9 млн тонн), может быть, незначительно выше», - заявил эксперт.

Также по его словам, в этой ситуации вероятен обвал цен на зерно.

«Уже есть примеры, когда покупатели приходят за пшеницей 3 класса по цене 6 тыс. руб. за тонну», - отметил А.Корбут.

Как считает вице-президент РЗС, в настоящее время большую роль в ценообразовании играют логистические издержки, которые, по его словам, «становятся судьбоносными, поскольку необходимо будет переместить большое количество зерна».

При этом главным, отметил он, является вопрос гарантированного сбыта больших урожаев зерна.

«Аграрии могут произвести столько, сколько надо, и нужного качества. Но весь вопрос в гарантированности сбыта: если переработчики будут гарантировать закупки и авансировать их, то все пойдет нормально», - сказал А.Корбут, отметив, что подобные инструменты существуют, в частности в сахарной отрасли.

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