Агроновости

15:06 Источник: АПК-Информ Просмотров: 77

Морпорты Украины за минувшую неделю увеличили экспорт зерна

Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в период с 4 по 10 февраля т.г. из украинских морских портов было отгружено на экспорт 725,2 тыс. тонн зерновых против 639,9 тыс. тонн неделей ранее. При этом отгрузки пшеницы на отчетной неделе составили 231 тыс. тонн, кукурузы – 432,1 тыс. тонн, ячменя – 62,1 тыс. тонн.

Лидирующую позицию по объемам экспорта среди портов Черноморского бассейна на отчетной неделе занимали компании «ТИС» (332,9 тыс. тонн) и «Нибулон» (106,4 тыс. тонн).

Крупнейшими импортерами украинского зерна за вышеуказанный период стали Индия (112,8 тыс. тонн), Испания (109,1 тыс. тонн) и Египет (60,6 тыс. тонн).

Более детально о недельном экспорте зерновых из портов Украины читайте на сайте ИА «АПК-Информ» в разделе «Отгрузки в портах».

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий