Объем экспорта зерновых из российских морпортов на прошедшей неделе возрос на 90%
Согласно данным мониторинга, проводимого экспертами ИА «АПК-Информ», в период с 3 по 9 февраля т.г. из морских портов России было отгружено 417,2 тыс. тонн зерновых против 375,4 тыс. тонн неделей ранее. Из указанного объема 339,9 тыс. тонн составила пшеница, 65,5 тыс. тонн – кукуруза, 11,8 тыс. тонн – ячмень.
Лидером по отгрузкам оставался МТП Новороссийск, отгрузивший 225,8 тыс. тонн зерна.
Основной объем российского зерна в отчетный период импортировали Египет (126,7 тыс. тонн), Индия (105,1 тыс. тонн) и Южная Корея (58 тыс. тонн).
Более подробная информация о недельном экспорте зерновых из портов России приведена на сайте ИА «АПК-Информ» в разделе «Отгрузки в портах».
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