Агроновости

15:54 Источник: АПК-Информ Просмотров: 42

В январе ключевые страны-экспортеры увеличили отгрузки соевых бобов

Согласно обновленным оценкам аналитиков Oil World, по итогам января т.г. поставки на мировой рынок соевых бобов из пяти ключевых стран-экспортеров масличной составили 8,2 млн. тонн, что на 0,8 млн. тонн превысило результат аналогичного месяца годом ранее и на 1,7 млн. тонн – показатель декабря 2016 г.

При этом наибольший рост отгрузок в январе был характерен для США, которые отгрузили 6,8 млн. тонн масличной против 5,9 млн. тонн за аналогичный месяц 2015 г. Экспорт из Бразилии возрос до 0,9 (0,4) млн. тонн, также несколько увеличились поставки продукции из Аргентины – до 0,09 (0,04) млн. тонн. В свою очередь, Парагвай и Уругвай сократили отгрузки - до 0,36 (0,64) млн. тонн и 0,01 (0,03) млн. тонн соответственно.

Ключевым импортером соевых бобов в январе традиционно оставался Китай, закупивший 4,9 (4,16) млн. тонн масличной. Также возросли отгрузки в Индонезию, Тайвань, Японию, Мексику и Египет. Всего страны Азии в январе законтрактовали 6,53 (5,37) млн. тонн сои, страны Африки – 0,24 (0,13) млн. тонн. В то же время поставки масличной в направлении ЕС существенно снизились – до 0,64 (0,92) млн. тонн. При этом по итогам первого полугодия 2016/17 МГ страны Евросоюза закупили минимальный для данного периода объем масличной – 2,7 млн. тонн.

Комментарии

Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий