В январе ключевые страны-экспортеры увеличили отгрузки соевых бобов
Согласно обновленным оценкам аналитиков Oil World, по итогам января т.г. поставки на мировой рынок соевых бобов из пяти ключевых стран-экспортеров масличной составили 8,2 млн. тонн, что на 0,8 млн. тонн превысило результат аналогичного месяца годом ранее и на 1,7 млн. тонн – показатель декабря 2016 г.
При этом наибольший рост отгрузок в январе был характерен для США, которые отгрузили 6,8 млн. тонн масличной против 5,9 млн. тонн за аналогичный месяц 2015 г. Экспорт из Бразилии возрос до 0,9 (0,4) млн. тонн, также несколько увеличились поставки продукции из Аргентины – до 0,09 (0,04) млн. тонн. В свою очередь, Парагвай и Уругвай сократили отгрузки - до 0,36 (0,64) млн. тонн и 0,01 (0,03) млн. тонн соответственно.
Ключевым импортером соевых бобов в январе традиционно оставался Китай, закупивший 4,9 (4,16) млн. тонн масличной. Также возросли отгрузки в Индонезию, Тайвань, Японию, Мексику и Египет. Всего страны Азии в январе законтрактовали 6,53 (5,37) млн. тонн сои, страны Африки – 0,24 (0,13) млн. тонн. В то же время поставки масличной в направлении ЕС существенно снизились – до 0,64 (0,92) млн. тонн. При этом по итогам первого полугодия 2016/17 МГ страны Евросоюза закупили минимальный для данного периода объем масличной – 2,7 млн. тонн.
Вы должны быть авторизованы для того, чтобы оставить комментарий
-
Египет объявил тендер на закупку соевого масла
09:22
-
Китай: импорт сои в январе стал максимальным за последние 7 лет
10 февраля, 13:05
-
В IV квартале 2016 года экспорт масла и шрота канолы из Канады стал рекордным
9 февраля, 17:22
-
В январе Индия увеличила экспорт соевого шрота более чем в 6 раз
9 февраля, 16:02
-
Казахстан может стать мировым лидером по экспорту чечевицы
9 февраля, 14:42
-
В декабре отгрузки соевых бобов из США повысились, соевого масла и шрота – сократились
9 февраля, 14:10
-
В декабре Канада существенно увеличила экспорт и переработку канолы
8 февраля, 16:43
-
Малайзия: в январе запасы пальмового масла сократились до 5-месячного минимума
7 февраля, 13:38
-
Австралия: в декабре 2016 года экспорт канолы достиг рекорда
7 февраля, 12:18
-
В первые 5 месяцев 2016/17 МГ страны ЕС сократили импорт сои
3 февраля, 16:18