Агроновости

Вчера, 16:38 Источник: АПК-Информ Просмотров: 143

В Азербайджане инфляция в январе составила 11,9%

В Азербайджане в январе т.г. цены на потребительские товары и тарифы на услуги повысились на 11,9% по сравнению с показателем аналогичного месяца годом ранее. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике.

Отмечается, что цены на продовольственные товары за отчетный период по сравнению с январем 2016 г. повысились на 14,5%, на непродовольственные товары – на 12,3%, стоимость платных услуг, оказываемых населению, выросла на 8%.

Кроме того, за прошедший месяц цены на потребительские товары и тарифы на услуги выросли на 2,3% по сравнению с декабрем 2016 г. Цены на продовольственные товары выросли на 2,8%, на непродовольственные товары – на 2%, стоимость платных услуг увеличилась на 1,9%.

В частности, в начале т.г. был зафиксирован рост цен на рис, муку, гречку, макаронную продукцию, птичье мясо, говядину и баранину, молочные изделия, колбасные изделия, яйца, сыр, сливочное и растительное масло, сахар и сахарный песок.

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