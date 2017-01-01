В Азербайджане инфляция в январе составила 11,9%
В Азербайджане в январе т.г. цены на потребительские товары и тарифы на услуги повысились на 11,9% по сравнению с показателем аналогичного месяца годом ранее. Об этом 13 февраля сообщила пресс-служба Государственного комитета по статистике.
Отмечается, что цены на продовольственные товары за отчетный период по сравнению с январем 2016 г. повысились на 14,5%, на непродовольственные товары – на 12,3%, стоимость платных услуг, оказываемых населению, выросла на 8%.
Кроме того, за прошедший месяц цены на потребительские товары и тарифы на услуги выросли на 2,3% по сравнению с декабрем 2016 г. Цены на продовольственные товары выросли на 2,8%, на непродовольственные товары – на 2%, стоимость платных услуг увеличилась на 1,9%.
В частности, в начале т.г. был зафиксирован рост цен на рис, муку, гречку, макаронную продукцию, птичье мясо, говядину и баранину, молочные изделия, колбасные изделия, яйца, сыр, сливочное и растительное масло, сахар и сахарный песок.
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