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Вчера, 17:41 Источник: АПК-Информ Просмотров: 186

Мировой дефицит сахара в 2016/17 МГ может составить 9 млн. тонн – эксперт

Дефицит сахара на мировом рынке в текущем МГ может составить 9 млн. тонн. Об этом заявил старший экономист Международной организации по сахару Сергей Гудошников, сообщила 13 февраля пресс-служба ассоциации «Укрцукор».

«По предварительным оценкам, в 2016/17 МГ ожидается рост потребления сахара до 178 млн. тонн, в то время как прогнозируемый объем производства достигнет 169 млн. тонн. Прогнозируемый дефицит составит около 9 млн. тонн, однако существует большая вероятность, что при соответствующих погодных условиях может вырасти производство сахара в ЕС, Индии, Таиланде, Бразилии и Китае. Поэтому в 2017/18 МГ мировой дефицит будет покрыт», – сказал он.

По словам эксперта, в сезоне-2016/17 наблюдаются такие основные элементы дефицитного рынка, как ожидаемое потребление выше, чем производство, очень сложный баланс и возможное снижение коэффициента запасы/потребление до критически низкого уровня.

Кроме того, С.Гудошников отметил, что снижение цен может быть нивелировано критически низкими запасами, которые ожидаются в начале следующего сезона.

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