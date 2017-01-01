Агроновости

13:45 Источник: АПК-Информ Просмотров: 117

Рост ВВП Казахстана в январе составил 2,4%

ВВП Казахстана в январе т.г. по сравнению с аналогичным периодом 2016 г. вырос на 2,4%. Об этом заявил министр национальной экономики Тимур Сулейменов, сообщил 14 февраля портал Kapital.kz.

«Рост январь к январю составил 2,4%. Краткосрочный экономический индикатор показал также достаточно уверенный рост. В общем и целом, 3,8% в разрезе отраслей: по промышленности - 4,9%, по сельскому хозяйству - 1%, по торговле - 8%», - сказал Т.Сулейменов.

Министр отметил, что инфляция с начала т.г. по сравнению с январем 2016 г. составила 0,8%, а по сравнению с декабрем также наблюдается рост на 1%.

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