Агроновости

14:16 Источник: АПК-Информ Просмотров: 117

Молдова: порт Джурджулешты в 2016 году увеличил перевалку на 4%

Международный свободный порт Джурджулешты (МСПД) по итогам 2016 г. перевалил 876,274 тонны грузов, что на 4% превышает показатель 2015 г. Об этом сообщила пресс-служба порта.

В частности, объем перевалки насыпью через МСПД увеличился на 3% и составил 757,977 тонны. На 10% увеличился и объем перевалки грузов в морских контейнерах, составив 118,299 тонны.

Отмечается, что около 57% грузов насыпью составил экспорт молдавского зерна, семян масличных культур и растительного масла в страны Евросоюза, расположенные в бассейне Средиземноморья.

Согласно сообщению, общее число морских контейнеров, переваленных через порт и доставленных в/из порта Констанца компанией Danube Logistics, составило 8,2 тыс. «В то время как из-за сложной экономической ситуации импорт товаров в морских контейнерах сократился, число экспортных контейнеров с молдавским зерном, вином, спиртными напитками, растительным маслом и другими товарами увеличилось на 25%», - уточняется в сообщении.

Основными направлениями экспорта товаров в контейнерах, отправленных из Джурджулешты, были Малайзия (32%), Мьянма (22%), Индонезия (13%), США (5%) и Китай (4%).

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