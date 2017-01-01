Агроновости

Вчера, 14:32 Источник: АПК-Информ Просмотров: 196

На российском рынке подсолнечного шрота снизились цены

По данным ИА «АПК-Информ», в начале текущей недели в ряде регионов европейской части России отмечается снижение цен спроса на подсолнечный шрот, обусловленное укреплением курса национальной валюты.

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