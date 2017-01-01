Казахстан: АО «Астык Транс» планирует снизить тарифы на вагоны-зерновозы
АО «Астык Транс» намерено снизить тарифы на предоставление вагонов-зерновозов. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба компании.
«В настоящее время в АО «Астық Транс» проводятся соответствующие мероприятия: изучается география перевозок, определяются приоритетные направления экспорта и просчитываются оптимальные тарифные ставки», - говорится в сообщении.
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