Агроновости

14:48 Источник: АПК-Информ Просмотров: 127

Казахстан: АО «Астык Транс» планирует снизить тарифы на вагоны-зерновозы

АО «Астык Транс» намерено снизить тарифы на предоставление вагонов-зерновозов. Об этом 14 февраля сообщила пресс-служба компании.

«В настоящее время в АО «Астық Транс» проводятся соответствующие мероприятия: изучается география перевозок, определяются приоритетные направления экспорта и просчитываются оптимальные тарифные ставки», - говорится в сообщении.

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