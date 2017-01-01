Агроновости

Вчера, 15:03 Источник: АПК-Информ Просмотров: 208

В портах Украины дорожают соевые бобы

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в портах Украины отмечается рост цен на соевые бобы, обусловленный высоким спросом на фоне недостаточного количества предложений.

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