Агроновости

15:18 Источник: АПК-Информ Просмотров: 118

В январе Малайзия незначительно увеличила экспорт пальмового масла

По данным экспертов Oil World, в январе т.г. Малайзия экспортировала 1,28 млн. тонн пальмового масла, что незначительно превзошло результат декабря годом ранее (1,27 млн. тонн) и соответствует уровню января 2016 г.

Как уточняется, наибольшие объемы продукции в отчетном месяце были отгружены в страны Африки, которые увеличили импорт малазийского пальмового масла до 224 тыс. тонн против 144 тыс. тонн в январе 2016 г. В свою очередь, экспорт пальмового масла в направлении ряда азиатских стран несколько сократился – до 842 (852) тыс. тонн, из которых Индия и Пакистан закупили 139 (264) тыс. тонн и 48 (65) тыс. тонн соответственно. Также спад импортной активности был характерен для стран ЕС, которые сократили закупки продукта на 48 тыс. тонн - до 137 тыс. тонн.

В свою очередь, увеличение объемов импорта наблюдалось со стороны Китая – до 167 (105) тыс. тонн, а также Вьетнама и Турции.

Стоит также отметить, что запасы пальмового масла в Малайзии по состоянию на конец января составили 1,5 млн. тонн, что существенно ниже уровня прошлого года (2,31 млн. тонн), но, тем не менее, оказалось несколько выше ожиданий ряда экспертов. По прогнозам аналитиков, роста данного показателя следует ожидать, начиная с апреля т.г.

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