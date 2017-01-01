В России продолжают расти экспортные цены на продовольственную пшеницу
Согласно данным ИА «АПК-Информ», в начале текущей недели на российском экспортном рынке продовольственной пшеницы (базис FOB) в портах Черного моря сохраняется повышательный ценовой тренд, обусловленный конъюнктурой мирового рынка, активизацией спроса импортеров, а также ситуацией на валютном рынке.
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