Агроновости

Вчера, 15:33 Источник: АПК-Информ Просмотров: 193

В России продолжают расти экспортные цены на продовольственную пшеницу

Согласно данным ИА «АПК-Информ», в начале текущей недели на российском экспортном рынке продовольственной пшеницы (базис FOB) в портах Черного моря сохраняется повышательный ценовой тренд, обусловленный конъюнктурой мирового рынка, активизацией спроса импортеров, а также ситуацией на валютном рынке.

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