В январе Австралия установила новый рекорд по экспорту зерновых
По итогам января т.г. Австралия поставила на внешние рынки максимальные за всю историю 4-4,3 млн. тонн зерна, что на 1 млн. тонн превзошло предыдущий рекордный показатель, зафиксированный в 2012 г., сообщает Reuters.
Существенное увеличение экспорта во многом было обусловлено ростом спроса на австралийскую продукцию со стороны Саудовской Аравии, Китая и Индии, которые отдают предпочтение австралийскому зерну на фоне максимального за всю историю урожая пшеницы и ячменя в стране и, как следствие, снижения цен на данные культуры. При этом если Индия в основном импортирует австралийскую пшеницу, то Саудовская Аравия и Китай контрактуют преимущественно ячмень.
Также значительно растет и спрос Индонезии на пшеницу из Австралии.
Как уточняется, всего с начала сезона Австралия экспортировала порядка 8,2 млн. тонн пшеницы, при этом экспорт зерновой за весь сезон, как ожидается, может составить 22-25 млн. тонн.
Экспорт австралийского ячменя за первые 5 месяцев текущего сезона оценивается в 3,3 млн. тонн.
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