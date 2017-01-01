В Украине растут цены на фуражную кукурузу

Вчера, 16:20 Источник: АПК-Информ Просмотров: 217

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в большинстве регионов Украины фиксируется рост цен на фуражную кукурузу, обусловленный недостаточным количеством предложений крупнотоннажных партий на фоне высокого спроса перерабатывающих компаний.

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