Агроновости

Вчера, 16:20 Источник: АПК-Информ Просмотров: 217

В Украине растут цены на фуражную кукурузу

По данным ИА «АПК-Информ», на текущей неделе в большинстве регионов Украины фиксируется рост цен на фуражную кукурузу, обусловленный недостаточным количеством предложений крупнотоннажных партий на фоне высокого спроса перерабатывающих компаний.

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