На российском экспортном рынке подсолнечного масла фиксируются очередные рекорды – ИА «АПК-Информ»
Согласно оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», за первые 4 месяца 2016/17 МГ (сентябрь-декабрь) Россия экспортировала рекордные 704 тыс. тонн подсолнечного масла (с учетом стран Таможенного союза), что в 1,5 раза превышает результат аналогичного периода предыдущего сезона (458 тыс. тонн).
При этом основным покупателем российского подсолнечного масла в указанный период являлась Турция, которая закупила 35% от общего объема экспорта данной продукции. Также среди основных стран-покупателей можно назвать Египет (14%), Иран (9%), Узбекистан (6%), Китай (4%). При этом, согласно оценкам экспертов агентства, страны Таможенного союза в сентябре-декабре закупили 12% от общего объема экспорта подсолнечного масла из РФ.
Всего за 2016/17 МГ, по прогнозам аналитиков ИА «АПК-Информ», экспорт подсолнечного масла из России может достигнуть рекордных 1,85 млн. тонн, что во многом обусловлено ростом объемов внутренней переработки масличной.
Более подробную информацию о масличном рынке России, а также перспективах его развития читайте в ежемесячном информационно-аналитическом издании «АПК-Информ: итоги» и на сайте ИА «АПК-Информ».
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