Алжир проведет тендер на закупку пшеницы
По информации операторов рынка, алжирский гострейдер по закупке зерна OAIC объявил тендер на импорт минимум 50 тыс. тонн твердозерной пшеницы произвольного происхождения.
Поставка зерновой импортеру должна быть осуществлена в марте-апреле т.г.
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