В 2016/17 МГ Казахстан произведет 3,8 млн. тонн пшеничной муки – ИА «АПК-Информ»
По оценкам аналитиков ИА «АПК-Информ», производство пшеничной муки в Казахстане по итогам 2016/17 МГ составит 3,8 млн. тонн, что на 4% превысит результат предыдущего сезона.
Экспортный потенциал казахстанской муки в 2016/17 МГ оценивается аналитиками агентства на уровне 2,2 млн. тонн (+2,8% к показателю 2015/16 МГ).
Отметим, что, начиная с февраля т.г., ИА «АПК-Информ» начинает ежеквартальную публикацию балансов предложения и распределения казахстанской пшеничной муки в журнале «АПК-Информ: Итоги» и на сайте в разделе «Аналитика».
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